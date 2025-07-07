鴻海財報吃補 工業富聯Q2獲利年增逾五成

工業富聯看好AI資料中心需求可望持續帶旺營運表現。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）今天表示，受惠AI伺服器與雲端運算動能強勁，第二季歸屬母公司淨利上看人民幣69.27億元（約新台幣280.97億元），年增逾5成，推升上半年獲利同步走揚，管理層強調，在AI熱潮發展下，各項高階產品線持續優化、放量，加上產能迅速爬坡，有助於支撐整體營收與獲利顯著成長。

工業富聯預估，第二季歸屬母公司淨利將達67.27億元（約新台幣272.85億元）至69.27億元人民幣，較去年同期增加約47.72%至52.11%；上半年歸屬母公司淨利預估為人民幣119.58億元至121.58億元（約新台幣484.58億元至492.68億元），較去年同期增加36.84%至39.12%。

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工業富聯表示，第二季雲計算業務表現亮眼，整體營收較去年同期成長逾50%，其中AI伺服器營收年增幅突破60%，雲端服務供應商貢獻的伺服器收入更較去年同期增加1.5倍以上，反映AI需求帶動資料中心機櫃產品快速放量，公司在GPU（圖形處理器）模組與運算板等核心產品的出貨明顯成長。

工業富聯指出，公司目前在主要大客戶的核心產品市佔率方面持續保持領先，並憑藉全球多地的產能布局、供應鏈整合優勢，有效因應客戶拉貨並挹注營運表現，客戶關係也不斷深化。除了AI與雲端業務之外，公司同步優化其他產品結構。

工業富聯舉例，第二季旗下高速交換機產品成長表現亮眼，800G交換機單季營收已達2024年全年的3倍；通訊及移動網路設備業務則持續聚焦AI與智慧製造的融合應用，在研發與自動化組裝的實力之下，推動營收穩健增長；精密機構件業務則受惠大客戶導入高階及平價AI機種帶動，相關出貨穩健推升。

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