號稱能扛7米浪？屏東太陽能浮台遭「丹娜絲」重創

「丹娜絲」重創屏東太陽能浮台。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕丹娜絲颱風重創西部海岸，屏南科技負責執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因颱風來襲，導致浮台設施損壞，沿枋寮及佳冬近岸散落一地引發爭議。然而，旭東環保科技號稱抗7至14米浪高堪稱全球為二，仍難敵丹娜絲颱風所帶來的大浪衝擊，一名綠能專家也分析，這凸顯台灣海域多颱風，恐不適合離岸太陽光電系統。

旭東環保科技目前在浮動式太陽能系統全球排名前三大，海上太陽能系統及離岸太陽能系統的抗浪的能力也進入全球領先群，抗3～6米浪高部分為全球目前7家之一，至於抗7～14米浪高則為全球為二、亞洲唯一的離岸太陽能的廠商。

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據了解，這次受颱風重創的佳冬案場，前年7月開始展開測試，在距屏東佳冬3.1公里、水深23米的外海，開發可承載25MW太陽模組的特製HDPE浮台，「號稱」能承受7米以上浪高及颱風等級的天候及海象考驗。

一名綠能專家提到，旭東環保科技在太陽光電系統浮台技術精良，2016年在屏東佳冬大武丁抽水站，設置台灣首座水上浮動型太陽能光電系統，當時還是由總統蔡英文參加啟動儀式，目前公司獨立董事還有前屏東縣長曹啟鴻在列。

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