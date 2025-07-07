晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

關稅政策影響小？竹北高鐵區房價仍難撼動

2025/07/07 18:12

新竹高鐵週邊作為竹北指標房市熱區，受到信用管制及關稅影響，去化速度趨緩。（民眾提供）新竹高鐵週邊作為竹北指標房市熱區，受到信用管制及關稅影響，去化速度趨緩。（民眾提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕關稅議題釀房市觀望氛圍持續，房屋專家指出，新竹縣竹北市帶看斡旋比與帶看成交比有感變化，成交量明顯下滑，但高鐵區因產品品質高、屋主底氣足，房價仍具支撐力，亦有個案願意讓利。

新竹房市向來熱絡，但近期因限貸政策與關稅的不確定性，買方出手明顯趨於保守。信義房屋竹北福興店經理古孟玄指出，與去年9月相比，原本平均4至5組帶看就有出價，如今需達10組才有機會；成交組數也從7至8組拉高至21組，顯示購屋決策時間明顯延長。

新竹高鐵週邊作為竹北指標房市熱區，受到信用管制及關稅影響，去化速度趨緩，古孟玄說高鐵區房價支撐性較強，主因為案件多是知名品牌建商產品及高級社區，高品質產品密度高，推升整體區域質感。「儘管少數社區價格有回落，但佔比相對較小。」他說竹北族群經濟實力較強，只要是條件好的物件，屋主不會因經濟波動而慌忙降價，買方也願意追價。雖然高鐵區房價仍具支撐力，但交易量已明顯萎縮，反映市場買氣轉弱。

現行經濟狀況下，高鐵區買方觀望情緒加重，猶豫期及購屋決策時間延長，古孟玄指出，如今屬於買方市場，可選擇的物件比去年同期增加80%以上，現在出來看房更有機會挑到心儀的物件，不再像過去那樣只能追價，已有個案顯示屋主願意讓利，是買方能挑到相對優惠物件的時機點。賣方方面，對真正有資金需求的屋主而言，即使價格盤整到去年的水準，房價仍處於相對高點，若有賣房需求，也仍能以合理的價格脫手。

關稅未來走勢仍待觀察，但限貸政策對房市影響仍最明顯。信義房屋竹二區協理陳世光表示，銀行普遍缺乏貸款額度，受限於放款水位，採以價制量策略，即使是農漁會、信用合作社，也可能有成數不足、利率較高的情形。

「最近較常出現簽約前銀行初步估價成數到位，但交易簽約時，再次估價卻出現成數減少的情形。」陳世光建議，為提升買房成功率，儘可能準備更充裕的自備款，以應對突如其來額度不足的情況。若相中心儀物件，可請房仲或代書協助評估貸款條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財