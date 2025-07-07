中國央行緊張了？向金融機構調查美元疲軟評估

中國人民銀行（央行）在上週對金融機構進行調查，詢問有關美元走勢、美元疲軟的原因，以及人民幣匯率前景的問題。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕消息人士稱，中國人民銀行（央行）在上週對金融機構進行調查，詢問有關美元走勢、美元疲軟的原因，以及人民幣匯率前景的問題。

儘管中國人民銀行沒有明確說明最近調查的目的，但其中一位消息人士稱，此可解讀為當局擔心人民幣兌疲軟美元的大幅升值。

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另一位直接參與調查的消息人士表示，這似乎是對美元在與美國貿易談判進展過程中前景的評估。

這項調查是在美國總統川普對來自數十個國家的進口產品徵收關稅的90天暫停令於週三（9日）到期之前進行的，而對中國3位數關稅的暫停令也將於一個月後到期。

今年美國的貿易和經濟政策對美元造成沉重的壓力。反映美元兌一籃子六種其他貨幣表現的美元指數，今年上半年經歷了自1973年以來最糟糕的表現，下跌了約11%。光是4月2日以來，美元指數就下跌了6.6%。

不過，人民幣一直相對穩定，自川普4月2日「解放日」徵收關稅以來僅上漲了1.3%。

此前媒體報導，儘管人民幣展現出強勁的升值勢頭，中國當局仍致力於維持貨幣穩定。市場觀察到，中國國有大銀行積極地在境內即期市場買入美元，旨在有效限制人民幣的漲幅。

此外，中國人民銀行 （PBOC） 在設定人民幣兌美元中間價時，也採取了「穩健的步調」。此舉旨在錨定匯率的相對穩定，並防範人民幣過快或急劇升值，因為這可能引發出口商急於拋售美元持有，進而導致匯率出現過度的波動和不穩定性。

人民幣在上周 （1日）走高，兌美元一度刷新8個月高點。在岸人民幣兌美元匯率最高達到 7.1538，離岸匯率則報7.1579。

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