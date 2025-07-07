對等關稅未明！新台幣重貶1.17角 重返29字頭

對等關稅未明，新台幣重貶1.17角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅即將揭曉，市場觀望氣氛轉濃，加上中央銀行嚴查外資炒匯、擬祭出「T+1」措施，新台幣兌美元匯率週一明顯走弱，早盤貶破29元整數關卡，終場收在29.048元，重貶1.17角，為連續第二個交易日收黑，成交量僅14.26億美元。

台股方面，今日開平走低，終場下跌118.78點，收在22428.72點，三大法人合計賣超59.42億元，其中外資結束連續4日的買超，單日賣超57.88億元。

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匯銀人士指出，今日新台幣走弱有三大原因，首先，對等關稅大限將至，美國總統川普於社群平台發文，宣布將於美東時間7月7日中午（台灣時間8日凌晨）正式寄發關稅信函與協議草案，亞洲市場普遍憂心美方祭出高關稅，股匯齊跌，外資選擇先行觀望並調節部位。

其次，央行對炒匯資金強化管理，擬對「素行不良」外資祭出T+1管控措施，也加劇熱錢匯出壓力。

第三，美國上週公布就業數據優於預期，市場對於打消聯準會7月提早降息念頭，美元反彈，亞幣全數走貶，央行不樂意台幣獨強。

根據央行公布下午4點匯價，美元指數反彈0.32%、日圓重貶0.54%、韓元也大貶0.51%、台幣跌幅0.4%、新幣貶值0.27%、人民幣也貶0.1%。

新台幣匯價28字頭停留不到2天即失守，重返29字頭，匯銀人士認為，台美是否在大限前完成協議、對等關稅稅率最後落在何處仍是短線最大變數。再者，往年7、8月向來是股利發放旺季，外資通常領了股利之後匯出，恐不利台幣表現。

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