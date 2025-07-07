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丹娜絲颱風襲台 海關提供受災商民6大協助措施

2025/07/07 17:11

財政部關務署表示，因應丹娜絲颱風來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民協助措施。（記者鄭琪芳攝）財政部關務署表示，因應丹娜絲颱風來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民協助措施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，因應丹娜絲颱風來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民6大協助措施，包括受損進口貨物減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等。

關務署說明，與商民關係較為密切的規定及措施如下：

1.進口貨物受損免稅：進口貨物起卸以後，驗放以前，因天災、事變或不可抗力事由，而遭受損失或損壞致無價值者，可依規定免徵關稅；已繳關稅且於提領前遭受天災事變致毀損者，可申請退稅。

2.救難物資免稅通關：政府機關為緊急救難自行進口或受贈的器材及物品，可依規定免徵關稅。若未能及時取得主管機關（如內政部或衛福部）核發免稅文件，可依規定先向海關辦理押款進口。

3.救濟物資先行通關後補文件：進口供災區救災與重建所需民生物資、醫療藥品及器材、工程機械與器具及設備、環境清理消毒所用機具及藥劑等救濟物資，因時間急迫無法及時向衛福部申請免稅核准文件時，可依規定向進口地海關具結係供救災及重建之用，准予先行免稅進口；但申請人應於貨物放行翌日起2個月內，補辦申請程序。

4.受損保稅物品除帳：海關監管保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、免稅商店、離島免稅購物商店、科學園區、科技產業園區、農業科技園區業者及自由貿易港區事業保稅貨物遭受災害而致損毀，得依法規申請核實除帳。

5.原料沖退稅期限可展延：因天災事變致無法如期辦理原料沖退稅，可依規定申請延期，最長1年。

6.快速通關單一窗口：各關機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

關務署指出，若對上述協助措施有不明瞭的地方，可就近洽詢當地海關，或於上班時間撥打免付費專線「0800-005-055」或各關緊急救難及救濟物資進口快速通關單一窗口電話，向海關諮詢。

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