2025年25個最佳旅遊地點 亞洲3個山海國入榜

在英國BBC今年首次發布的「最佳旅遊勝地」指南中，選出25個國家的最佳旅遊地點，其中日本直島排名第2。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對2025年全球政經局勢多變的一年，許多國家正努力應對過度開發和旅遊的負面影響，並實施新的限制措施。在英國BBC今年首次發布的「最佳旅遊勝地」指南中，選出25個國家的最佳旅遊地點，其中入榜的3個亞洲山海國家，日本排名第2，斯里蘭卡第9，以及不丹第14名。

這25個目的地不僅熱情接待遊客，提供令人難忘的旅遊體驗，還利用旅遊業支持當地社區、保護環境或傳承其獨特的文化遺產。榜單的編制參考BBC旅遊記者以及一些世界領先的永續旅遊機構的意見。

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排名第2的是日本直島。該島是藝術家草間彌生標誌性黃色波點南瓜雕塑的所在地，如今已成為當代藝術和建築鑑賞家的必遊之地。直島曾因其高污染的銅冶煉業而聞名，如今的蛻變要歸功於倍樂生藝術城直島。藝術城在風景優美、人口急劇減少的瀨戶內海（位於日本本州和四國之間）， 打造了大型博物館和場域特定藝術作品。

2025年春季，直島新美術館將開館，美術館由屢獲殊榮的建築師安藤忠雄設計，他還設計了島上其他九個項目。這個展示亞洲藝術家作品的新展覽將成為今年瀨戶內國際藝術節的一大亮點，屆時將舉辦的活動和藝術品將分佈在瀨戶內海的17個島嶼和沿海地區。本次展覽為期100多天，分為春、夏、秋三季，讓遊客可以欣賞到不同季節的風采，這是自2010年瀨戶內國際藝術節創辦以來規模最大的一屆。倍樂生藝術場直島的節慶和活動不僅對扭轉直島的命運起到了重要作用，也為鄰近的豐島和犬島帶來了振興。

斯里蘭卡排名第9。從雲霧繚繞的山頂茶園、漫步的野象，到古老的寺廟和翻滾的海浪，斯里蘭卡是一個擁有許多魅力的國家。2022年4月，前總理宣布斯里蘭卡破產，但新總統致力於在疫情和內亂重創國家後，重建國家命運。

這個堅韌的島國希望透過旅遊業重振經濟。斯里蘭卡新航空公司Air Ceilão也將正式運營，該航空公司將飛往歐洲和澳洲。斯里蘭卡最近也啟動「良好旅行印章」倡議，表彰那些採取永續實踐的本地企業。

遊客可以乘坐傳奇般的火車深入內陸山區，或前往可倫坡和加勒，探尋新一代調酒師如何調製出一種源自公元5世紀的亞力酒。該島還開闢300公里長的步道，帶領健行者穿越茶園和中部高地的鄉村。

不丹哈阿谷排名第14。幾個世紀以來，這個坐落在喜馬拉雅山脈中的隱士王國幾乎完全與外界隔絕，直到1974年才開始歡迎外國人。自那時起，它已成為永續發展的全球領導者：它是世界上第一個碳負排放國家，超過60%的土地是受保護的森林，它衡量的是國民幸福總值而不是GDP。

哈阿谷位於不丹與西藏接壤的西部邊境，是一片原始森林，長期以來一直是該國鮮為人知的秘密：一個文化獨特的地區，至今仍未受到大眾旅遊的影響。這片被遺忘的雷龍王國角落於2002年成為最後一個向外國人開放的地區。如今，儘管這裡是帕羅國際機場附近犛牛的牧場，但每年造訪的國際遊客卻不足2%。如今，它正逐漸走出陰影，在保護與精心開發之間尋求平衡，以吸引更多遊客。

其他最佳的旅遊地點排名依序為

1.多明尼加

3.義大利多洛米蒂山脈

4.格陵蘭島

5.威爾斯

6.加拿大紐芬蘭和拉布拉多省西部

7. 美國亞利桑那州圖森

8.西澳州珀斯

10.巴拿馬

11.摩洛哥里夫山脈

12.英國布拉德福德

13.約旦

15.美國夏威夷

16.烏茲別克

17. 加拿大海達瓜依群島

18.尼加拉瓜翡翠海岸

19.馬恩島（西邊是北愛爾蘭，北邊是蘇格蘭，東邊是英格蘭，南邊是威爾斯——這個懸崖環繞的島嶼其實並不屬於英聯邦。）

20.巴基斯坦吉爾吉-巴爾蒂斯坦地區

21.葡萄牙亞速爾群島

22. 美國密蘇里州堪薩斯城

23.玻利維亞

24. 波札那

25. 挪威奧斯陸

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