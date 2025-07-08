想申辦新青安 銀行卻只願提供一般首購條件

不動產放款緊蹦往往發生於下半年或近年末時間點，像今年上半年就出現貸不到的情況十分罕見。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行限貸之下，即便是具有首購身分，距離8成房貸貸好貸滿卻越來越遠。房產專家指出，目前身邊出現多個具有「首購身分」的購屋朋友，在房貸上碰到諸多問題，甚至其中一個朋友想申辦新青安方案，銀行卻只願意提供一般首購族條件。

目前一般首購族條件就是最高卻只能申貸到7成5，兩年寬限期，而房貸利率為2.185%。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，去年第四季，身邊有兩個申請新青安的實際案例，第一個購屋總價1200萬元，申貸金額不到1千萬元，但向公股行庫申貸新青安，但卻只願提供一般首購族的條件，也就是最高房貸成數7成5、利率2.185%，另一個案例申請新青安的朋友即便銀行願意提供新青安方案，但最高只能申貸7成5，因此，整體來看，現行新青安的貸款成數、利率，已不若開辦最初時時，傾全力「支援」首購族成家。

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再來，名下有房但沒有房貸、具有「首購身分」的民眾，同樣也面臨房貸難題，甚至遇到想申貸的銀行不收1年切結書，何世昌表示，他有兩個朋友分別在台中、高雄買房，就有遇到房貸申貸問題，而且當下只想趕緊貸到款，避免違約，因此，哪有多餘時間可以跟央行申訴。

至於，最後如何解決，只能透過詢問更多家銀行，也還好朋友是某家銀行的VIP客戶，有一定的存款金額且時間超過1年，不過，最終房貸利率則高達2.6%。

何世昌表示，推測上述實際案例可能是總行要求各地分行嚴控不動產放款，因此基層用各種理由婉拒房貸族申貸；理由可能是假的，但拒貸是真的。以過去經驗來說，不動產放款緊繃往往發生於下半年或近年末時間點，像今年上半年就出現貸不到的情況十分罕見，主因仍是央行緊盯「不動產放款集中度」與「不動產放款總量」所致，預期放款嚴峻的環境將延續至年底。

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