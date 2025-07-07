丹娜絲颱風釀災 財部：協助災民申請稅捐減免及國有地租金減免

丹娜絲颱風造成災害損失，財政部表示，從寬、從速、從簡處理各項災害損失稅捐減免事宜。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕丹娜絲颱風襲台，對部分地區造成災害，財政部賦稅署表示，已請稅捐機關秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。財政部國產署表示，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。財政部關務署則表示，已請各關提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等協助措施。

賦稅署說明，包括所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，民眾若有災害損失，可利用財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免；若對於災害損失稅捐減免之規定或申報請方式有不明瞭事項，可至財政部網站（https://www.mof.gov.tw/）災害協助專區查詢、就近向所在地稅捐稽徵機關詢問或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321，將有專人解說。

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國產署表示，為協助受到丹娜絲颱風災害影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災縣市，主動採行下列措施：1.提供出租資料洽請轄區鄉鎮市區公所提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。2.國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。3.暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署表示，國有地承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話「0800-357-666」。 另，為因應登革熱疫情持續發生，特別提醒國有地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作，該署已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。

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