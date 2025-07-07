晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

丹娜絲颱風釀災 財部：協助災民申請稅捐減免及國有地租金減免

2025/07/07 16:53

丹娜絲颱風造成災害損失，財政部表示，從寬、從速、從簡處理各項災害損失稅捐減免事宜。（記者鄭琪芳攝）丹娜絲颱風造成災害損失，財政部表示，從寬、從速、從簡處理各項災害損失稅捐減免事宜。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕丹娜絲颱風襲台，對部分地區造成災害，財政部賦稅署表示，已請稅捐機關秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。財政部國產署表示，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。財政部關務署則表示，已請各關提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等協助措施。

賦稅署說明，包括所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，民眾若有災害損失，可利用財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免；若對於災害損失稅捐減免之規定或申報請方式有不明瞭事項，可至財政部網站（https://www.mof.gov.tw/）災害協助專區查詢、就近向所在地稅捐稽徵機關詢問或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321，將有專人解說。

國產署表示，為協助受到丹娜絲颱風災害影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災縣市，主動採行下列措施：1.提供出租資料洽請轄區鄉鎮市區公所提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。2.國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。3.暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署表示，國有地承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話「0800-357-666」。 另，為因應登革熱疫情持續發生，特別提醒國有地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作，該署已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財