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養老金皆押上！韓國散戶持股特斯拉逾6000億 如川馬鬥「人質」

2025/07/07 16:39

馬斯克與川普從親密戰友，演變成撕破臉。（路透）馬斯克與川普從親密戰友，演變成撕破臉。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普的衝突升高之際，南韓散戶越來越坐立難安，直言「千萬別這樣，馬斯克，全家養老金都押在這裡」。韓國朝鮮日報報導，特斯拉是韓國投資人持股最多的單一海外股票，如今這些投資人形同川馬紛爭的「人質」。

報導說，韓國官方數據顯示，截至7月3日，韓國人持有的特斯拉股票價值達210億美元（6107億台幣），較排名第2的輝達（13.6億美元，約395億台幣）整整高出74億美元（約2152億台幣）。

儘管波動劇烈，過去1月，韓國散戶仍大舉買進特斯拉。在6月5日至7月4日之間，特斯拉以及收益為特斯拉股價漲幅兩倍的上市指數基金（TSLL）合計達55億美元（1600億台幣），超過同期散戶對三星電子約48億美元（1394億台幣）的投資。

另外，透過韓國國民年金，間接持有特斯拉股票的金額也十分可觀，截至3月，約持534萬股，按當時股價計算約17億美元（495億台幣）。

自2024年11月美國總統大選以來，川普與馬斯克從親密戰友演變到撕破臉，並使特斯拉股價暴起暴跌。2024年12月中旬，特斯拉股價突破463美元，創歷史新高，然而，今年4月，特斯拉股價掉到221美元，此後雖回升至300美元，然而兩人一旦唇槍舌戰，特斯拉股價便下跌，曾出現單日暴跌逾14%。

不過，分析師認為，更關鍵的問題是深層的結構性疑慮，隨著全球需求放緩、競爭加劇、政府補貼減少之下，特斯拉的核心電動車業務正顯示緊縮跡象。

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