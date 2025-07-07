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馬斯克：新「美國黨」將擁抱比特幣

2025/07/07 16:07

美國富商馬斯克（Elon Musk）今（7日）表示，提議成立的政黨「美國黨（America Party）」將完全支持比特幣。（美聯社）美國富商馬斯克（Elon Musk）今（7日）表示，提議成立的政黨「美國黨（America Party）」將完全支持比特幣。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富商馬斯克（Elon Musk）今（7日）表示，提議成立的政黨「美國黨（America Party）」將完全支持比特幣（Bitcoin）。

綜合媒體報導，馬斯克近來因「大又美」稅改暨支出法案與美國總統川普爆發口角，更在美國歡度「獨立紀念日」的隔天（7月5日），高調宣布成立新政黨，準備挑戰美國「一黨專政」體系。

有網友在社交平台X發文詢問馬斯克，美國黨會擁抱比特幣嗎？對此，馬斯克做出回應，稱「法定貨幣（Fiat money）毫無希望，所以是的，美國黨將接受比特幣」。

馬斯克的回應，引發網友熱議，有網友表示「太棒了！我投你一票！」、「是我可以支持的事情。」、「解決了金錢問題，就解決了世界問題。」、「用比特幣儲蓄，拯救人民，拯救國家。」「比特幣就是解決方案。」等。

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