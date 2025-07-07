7月面板報價出爐！電視小跌，顯示器與NB持平。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce調查面板7月報價出爐。根據TrendForce調查，面板廠按需生產節奏依然持續，但是在整體需求放緩下，電視面板價格開始出現小幅走跌情況，顯示器與NB則暫時持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入7月份，電視面板需求依舊疲弱，部份品牌客戶持續修正第3季的採購訂單，在控管庫存的同時，也增加與面板廠議價的籌碼。畢竟對品牌而言，第四季促銷旺季的需求仍需仰賴第3季的備貨，如品牌能取得不錯的採購價格優惠，第3季的面板需求或仍有些許支撐。

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就面板廠而言，按需生產的節奏依然持續，但在整體需求放緩的狀態下，部份面板廠的確會考慮接受品牌的要求，因而讓面板價格開始出現小幅走跌的狀況。

以7月份的電視面板價格趨勢來看，目前預估32吋與43吋下跌1美元，50吋、55吋、65吋與75吋則預估下跌2美元。

另外，范博毓也表示，進入第3季後的顯示器面板需求也開始出現放緩跡象，僅有少部分尺寸規格在供應上仍小有缺口。在此同時，因為電視面板價格開始下滑，也連帶影響到顯示器面板價格的趨勢，觀察7月份整體顯示器面板價格走勢，目前預估無論是Open Cell面板或是面板模組，都進入全面持平的態勢。

在NB面板上，范博毓說，部份品牌客戶對第3季的展望轉趨樂觀，需求動能稍增強，但與面板廠的議價態度也轉趨積極，希望可以透過增量來取得更多價格優惠。

各面板廠現階段仍試圖透過檯面下的價格優惠來穩定客戶需求，維持面板廠各自的市占率，也以此來維持檯面上價格的穩定。以此態勢來看7月份的NB面板價格走勢，目前預估整體價格仍可望維持持平態勢，但後續的價格走勢仍有賴品牌客戶與面板廠商談的狀況而定。

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