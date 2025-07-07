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週轉金增速超越房貸 13個月增近兆元

2025/07/07 15:07

雖然週轉金種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求。（記者徐義平攝）雖然週轉金種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕短期資金借貸需求又猛又急，全國週轉金增速超越房貸，13個月增加近1兆元。根據中央銀行統計資料庫數據，5月全體銀行放款個人房貸金額約12.6兆元、年增率下降至7.4%，反觀個人週轉金餘額則拉高至7.66兆元、年增率達15.1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然週轉金種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求，觀察上一波也是房市景氣高檔的2013下半年到2014年，當時週轉金年增率超過10%，過去也不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸，再把貸出來的錢拿來投資或者購車。

然而這一波則是有聽聞民眾將房屋增貸後，投資股市或債市收取利息，尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉增貸的業務，可以在週轉金上多放款，不過現在管控嚴謹，增貸的週轉金用途要符合當初申請的目的，同時間也不能流入房市變相增加貸款成數。

週轉金不能流入房市

根據央行統計顯示，去年9月個人房貸餘額約12.2兆元，年增率一度達到10%，不過在嚴控下，今年5月房貸餘額12.6兆元，年增率下滑到7.4%，但個人週轉金到5月達7.66兆元，年增率高達15%，已經連續16個月的年增率超過1成。

曾敬德表示，個人週轉金包括企業主用個人名義借錢周轉等項目，但這幾年的確包括不限用途的借貸，拿房屋去增貸投資等行為，景氣好時沒有太大問題，但景氣不好時要留意資金是否出現虧損，建議民眾開槓桿不要開到「緊繃」。

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