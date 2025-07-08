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從玉山到北海岸都有小導演 中華電信支持孩子勇敢築夢

2025/07/08 08:00

中華電信基金會董事長林榮賜，和小朋友分享築夢過程。（圖由業者提供）中華電信基金會董事長林榮賜，和小朋友分享築夢過程。（圖由業者提供）

〔記者吳滋雅／台北報導〕群山環繞的玉山腳下，來自南投縣信義鄉希娜巴嵐國小、桐林國小的孩子們，在週末的校園裡忙碌而專注地拍攝影片。無論是拿著平板或手機掌鏡的導演、手拿劇本的編劇、或擔任演員的孩子們，每個人都全心投入自己的角色與任務。擔任講師的紀錄片導演陳詩芸，穿梭在各個小團隊中指導學生，每個團隊也有熟悉影像拍攝的大學志工姐姐、哥哥們從旁協助。

小朋友用數位工具進行影像創作，拍出自己的夢想。（圖由業者提供）小朋友用數位工具進行影像創作，拍出自己的夢想。（圖由業者提供）

相同的場景也出現在北海岸的萬里國小校園，結合附近偏遠與特偏學校的大鵬國小、大坪國小，三校小朋友一起在周末參加兩天一夜的「小導演」營隊，在講師與助教們的引導下，運用數位找到興趣與思考未來。而鏡頭拉到台灣東部的知本卡大地布部落，出身卑南族卡大地布部落的金曲歌王桑布伊，特地返鄉為小朋友們講述自己追求音樂夢想的過程，台下小朋友們都認真聆聽，因為接下來他們就要著手構築自己的「夢想」，與同學合作拍出屬於自己的「築夢人
」影片。

邀請專業導演何明瑞等業師，讓小朋友從不同角度認識影像工作。（圖由業者提供）邀請專業導演何明瑞等業師，讓小朋友從不同角度認識影像工作。（圖由業者提供）

以彌補數位落差為出發點 意外收獲孩子自信心與成就感

這是中華電信基金會「好厝邊小導演」專案的課程，從2018年起，基金會以「數位培力、影像扎根」為出發點，開始在全國各地偏遠的社區與學校展開「小導演」專案，教導孩子們利用數位科技，以影像拍攝不同的主題紀錄片，至今已走遍全國各角落，培育超過500位「小導演」，產出近200部短片。

中華電信基金會董事長林榮賜指出，「好厝邊小導演」專案的出發點，是為了彌補偏鄉的數位落差，讓孩子們透過有趣的方式探索數位影音領域，進而習得運用數位科技的方法；基金會多年執行下來卻有更多意外的收獲，透過「小導演」專案，孩子們在團隊中要分工擔任拍攝、演員、訪談者、受訪者、配音、剪輯或編劇角色，不但體會團隊合作的重要性，也培養了責任感，在孩子們各自發揮所長、合作產出一部實體影片的過程中，更是讓小朋友產生很大的自信
心。

以今年的小導演專案主題「築夢人」為例，在各個場次邀請不同領域的傑出者講述自己的追夢過程，聆聽完追夢故事後，小朋友們提出各自的夢想，從田徑選手、美髮師、籃球員、畫家、舞蹈家到老師、法官，甚至有小朋友提出未來想競選總統。知本國小一組小導演團隊中，小朋友們受到部落獵人被逮捕起訴的新聞事件啟發與影響，夢想成為法官，希望法律能夠兼顧原住民族部落狩獵文化，讓傳統文化可以保留延續、讓法律達到真正的公平。

小導演課程前進南投信義鄉，讓山上的孩子也有機會接觸影音課程。（圖由業者提供）小導演課程前進南投信義鄉，讓山上的孩子也有機會接觸影音課程。（圖由業者提供）

希望為孩子們的成長過程 帶來更多養分與契機

有交通大學（現改名陽明交通大學）資訊工程博士學位的林榮賜，在「小導演」暑期營隊場次中也擔任「築夢人」，分享自己從小對數理的興趣，因此碩士畢業後，進入交通部電信研究所擔任助理研究員，幾年後透過在職進修，邊工作邊讀書，從母校交通大學拿到博士學位，爾後歷經不同職務鍛鍊，曾在中華電信擔任技術長與業務長，目前擔任中華電信總經理。他講述了從沒有網際網路的時代，到投入國家電信發展與資通訊建設的三十年「築夢」過程。

林榮賜和小朋友們分享，在台南新營長大的他，當時台灣社會相對貧困，但大家都很努力，很勤勞，而且很正向。童年的他雖然沒有很大的志願，但回想起來，自己有三個特質：一，做什麼事都充滿好奇心，因為物質很少，所以看到一個東西就會很想弄清楚「這到底是什麼？」二，喜歡幫助別人，例如他當了很多年的班長，同學跟他問課業上的問題，他都熱心解答，而且會一直想著「用什麼方法來教同學會更好？」三，不逃避問題，那個年代的鄉村小孩沒那麼
活潑、也不會主動為自己爭取任何東西，但如果老師叫他做事，他不會推辭，而且會認真去做。

林榮賜表示，「好奇心、樂意幫助別人、不逃避」的三個態度，一路影響了他的人生與工作。因為進入中華電信後，前面20年他都在做研發工作，後面16 年卻大概每兩年換一個單位。他從未主動請調，都是老闆說：「你要不要來做這個工作？」他說：「好，那去試試看。」做一做好像還可以，然後從公司的網路處、資訊處、資通處等工程單位，到企客分公司、數據分公司等業務單位，一路歷練到今天的職位。

大學生志工投入教學 共同為偏鄉帶來正能量

「小導演」專案講師陳詩芸，是從中華電信基金會另一個專案「蹲點·台灣」出身，在偏遠社區蹲點、拍攝紀錄片的過程中，發掘自己的專長與志趣。多年來，她除了本業的紀錄片工作外，也和基金會合作進行偏鄉學童影像教育，引導小導演們透過影像說故事，傳授各種實用拍攝技巧，因此看到不同孩子的學習差異，對於數位落差和城鄉差距相當有感，也希望透過「小導演」活動，提供孩子們的啟蒙與成長動力。

很多參加過「蹲點·台灣」的大學生，也主動加入「小導演」活動擔任志工與助教，貢獻自己的時間與心力，希望對偏鄉孩子們創造更多正能量。

好厝邊小導演暑期進階課程帶孩子們以有的方式探索數位影音魅力。（圖由業者提供）好厝邊小導演暑期進階課程帶孩子們以有的方式探索數位影音魅力。（圖由業者提供）

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