偷臭中國？印度總理莫迪金磚峰會演講曝光

印度總理莫迪出席金磚峰會，並發表演講。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家（BRICS）領袖峰會6日在巴西里約熱內盧召開，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台PO出演講內容，他提及，成員國除了在關鍵礦產和技術加強合作外，也必須確保任何國家都不能將這些資源用於自身利益或作為武器。由於中國掌握全球多數稀土資源，並其武器化，令各國頭痛不已，莫迪的演講是否劍指中國，引起猜測。

莫迪在金磚峰會發表「加強多邊主義、經濟金融和人工智慧」的演講，他並在社群平台X指出這次演講的重點，聚焦探討如何在日益多極化（multipolar）的世界中提升金磚國家平台的有效性，並提出4大建議。

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第一，金磚國家應完善自身系統，以便在我們呼籲改革多邊主義時提升我們的信譽。鑑於金磚國家內部的經濟合作一直穩步推進，這一點至關重要。透過金磚國家新開發銀行批准專案的同時，必須注重需求驅動的決策、長期的財務可持續性以及保持健康的信用評級。

第二，共同努力實現全球南方國家對金磚國家的具體期望和願望。例如，金磚國家農業研究平台已在印度建立，該平台可以成為分享農業生物技術最佳實踐的媒介。

第三，除了在關鍵礦產和技術方面加強合作外，我們還必須專注於保障其供應鏈的安全，並使其更具韌性，也必須確保任何國家都不會將這些資源僅用於自身利益或當作武器。

第四，必須努力實現負責任的 AI，印度人相信AI是提升人類價值和能力的工具。在AI for All」口號的原則下，印度正在許多領域積極使用 AI。我們認為，在 AI 治理中，解決問題和鼓勵創新應該得到同等重視。

莫迪強調，全球南方對我們（指金磚國家）寄予厚望。為了滿足這些期望，我們必須遵循「以身作則」的原則。印度致力於與所有合作夥伴並肩合作，實現共同目標。

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