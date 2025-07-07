啞鈴重量板脫落砸傷使用者 台灣好市多籲消費者停用、辦理退貨

好市多販售的「BowFlex 552可調節啞鈴」傳出因重量板脫落砸傷使用者，已緊急下架。（取自BowFlex官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國消費者產品安全委員會（CPSC）公告，好市多（Costco）販售的部分品項有瑕疵，其中一款「BowFlex 552可調節啞鈴」因重量板脫落砸傷使用者而被緊急下架，台灣好市多表示，在接獲通知後立即下架停售該產品，並於6月27日聯繫消費者召回該款啞鈴。

好市多證實，商品「BowFlex 552可調節啞鈴」在使用過程中，配重片可能會從啞鈴手柄上脫落，造成撞擊人體的情況，故廠商與美國消費者產品安全委員會（CPSC）合作進行召回通知作業，目前台灣好市多沒有接獲會員反應本商品安全問題。

請繼續往下閱讀...

好市多提醒會員，若目前仍持有上述型號商品，請立即停止使用，並請攜帶商品與會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨。

若消費者對購買的商品有任何疑問，請洽台灣好市多客服中心449-9909，服務時間: 週一至週日早上 9:30 至晚上 9:30。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法