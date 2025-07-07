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丹娜絲2天補水1.4億萬噸 牡丹水庫蓄水增至89.2％

2025/07/07 14:00

牡丹水庫持續調節放水。（資料照）牡丹水庫持續調節放水。（資料照）

〔記者廖家寧、實習記者劉羽珊／台北報導〕颱風丹娜絲為全台水庫帶來豐沛，短短2天就為全台水庫補水1億4122萬噸水，降雨效益集中在南部地區。其中，牡丹水庫蓄水率提升18.2個百分點，來到89.2%，另聯合運用的曾文及烏山頭水庫共已進帳4360萬噸水，居全台水庫之冠。

水利署統計，自5日上午7點至今天上午7點，預估丹娜絲總降雨入流量1億4122萬噸水，7220萬噸水已入庫，其中，北部水庫期可收下150萬噸，佔比整體降雨效益0.1%，目前已進帳30萬噸；中部水庫可收下3545萬噸，佔比整體降雨效益25.1%，目前已進帳395萬噸；南部水庫可收下1億420萬噸，佔比整體降雨效益73.8%，目前已進帳6790萬噸。

所有水庫中進帳最豐的是位於南部、庫容最大的曾文水庫，期可收6660萬噸水，光是一座曾文水庫就佔全台水庫整體效益47.1％，合計蓄水率上升8個百分點來到90.4%，目前已進帳4360萬噸。

此外，南化水庫已滿庫，蘭潭與仁義潭水庫合計蓄水率89.5%，而5日晚間開始持續進行調節性放水的牡丹水庫，蓄水率一口氣增加18.2個百分點來到89.2％，是所有水庫中蓄水率上升幅度最大。

綜觀全台主要水庫蓄水率平均8、9成，水情穩定，其中，寶二水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫、南化水庫接近滿庫，石門水庫、曾文-烏山頭水庫系統也有9成以上。

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