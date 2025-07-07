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川普威脅對日祭35％關稅 石破茂：不輕易妥協

2025/07/07 14:00

日本首相石破茂表示，日本已做好萬全準備，與美國的談判不會輕易妥協。（路透）日本首相石破茂表示，日本已做好萬全準備，與美國的談判不會輕易妥協。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普暫緩對等關稅施行期限已進入最後倒數階段，日本與美國關稅協商卻持續卡關，川普近日還揚言要對日本商品祭出高達35%的關稅。對此，日本首相石破茂表示，日本已做好萬全準備，與美國的談判不會輕易妥協。

綜合媒體報導，美國總統川普本月5日表示，他已簽署發給12個貿易夥伴的關稅信件，將於美東時間7日中午寄出，通知新關稅稅率，但並未透露是哪12國。

日前有外媒稱，川普對能否在關稅交涉緩衝期到期前與日本達成協議表示懷疑，暗示可能對日本商品徵收30%至35%的關稅，遠高於今年4月2日宣布的24%。

石破茂6日在接受日媒採訪時，被問到若收到川普新的關稅稅率通知時將如何反應?石破茂表示，日本已經做好應對一切情況的準備，並重申他將堅持尋求取消汽車關稅的立場，稱「如果不這樣做，就無法進行談判」。

石破茂說，日本是美國的最大投資國，應獲得有別於其他國家的待遇，日本不會因為其他國家妥協，就輕言妥協，這就是為什麼談判需要時間，而且很困難的原因。

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