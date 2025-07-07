黑天鵝蠢蠢欲動！華爾街大鱷警告美「股匯債」3殺將重演

華爾街大鱷警告美「股匯債」3殺將重演。（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黑天鵝蠢蠢欲動，美「股匯債」3殺即將重演，華爾街大鱷、經濟學家彼得·希夫（Peter Schiff）警告稱，由於通膨風險、關稅威脅和有缺陷的財政政策疊加，美國市場可能面臨三重打擊，從而引發資產全面拋售。

FX168財經報報導，貿易緊張局勢重新抬頭，和通膨風險可能引發美國市場新的波動，同時對股票、債券和美元施加壓力。歐洲太平洋資產管理公司首席經濟學家和全球策略師希夫在社交媒體平台X發佈的一系列帖子中警告說，新一波關稅可能會震動市場。

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報導指出，美國商務部長盧特尼克當地時間7月6日表示，美國總統川普對各國徵收的關稅將於8月1日生效。

而川普在美國當地時間7月6日在社交媒體發文：「我很高興地宣佈，美國與世界各國的關稅信函和/協議，將於美國東部時間7月7日中午12點開始發出。」

希夫敦促投資者做好準備迎接衝擊，隨著投資者意識到「對等」關稅將捲土重來，準備好重演美元、國債和股票的急劇下跌。他補充說：「它們可能不會像首次徵收時那樣高，但將遠高於股票和債券的抄底買家預期的水平。」

希夫指出，市場尚未充分反映重新實施貿易限制的影響，這與早些時候關稅升級期間出現的擔憂如出一轍。

另在財政政策方面，希夫認為，川普的減稅政策存在結構性缺陷，因為它們沒有解決經濟的供給側問題。

他警告稱，此類措施最終將給經濟帶來壓力，它們會導致長期利率和通膨上升。

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