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川普威脅對金磚國家「反美」政策加10％稅 ! 金屬價格嚇跌

2025/07/07 14:19

川普威脅金磚國家，引發貿易不確定性，許多工業金屬價格下跌。（路透）川普威脅金磚國家，引發貿易不確定性，許多工業金屬價格下跌。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統威脅，將對任何支持金磚國家反美政策的國家額外加徵10%關稅。消息一出，工業金屬價格嚇跌，包括銅及鋁的跌勢進一步擴大。

根據CNBC TV報導，截至上海時間周一上午11點半，銅價下跌0.5% 至每噸9817美元，這是自銅價突破每噸1萬美元，創下3個多月來最高收盤價後，連續第3次下跌。至於鋁價也下跌0.5%，鋅和鎳價格也出現下挫。

同時，新加坡鐵礦石價格下跌0.3%、至每噸95.60美元。大連鋼鐵原料合約價格也出現下跌，上海鋼鐵期貨價格也出現下跌。

川普在6日晚間於Truth Social上發文表示，這項關稅將在現有關稅之外額外徵收，且該政策不會有任何例外。金磚國家包括巴西、中國、南非和印度等國。

這場最新的貿易轉折出現之際，正值川普在全球推動新貿易協議進入關鍵階段。

財政部長貝森特在接受CNN採訪時表示，總統將於7日向多達15個貿易夥伴發出關稅通知函。他還補充說，修訂後的關稅將於8月1日生效，並指出部分國家可能有機會在原定的7月9日截止日期後繼續協商。

儘管川普致力於重塑美國與全球的貿易關係引發經濟不確定性，但近幾個月來，工業金屬表現仍相對穩健。銅價受到大量運往美國的出貨潮和全球庫存下降的提振，而美元走弱也有助於以美元計價的商品價格。

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