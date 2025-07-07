首季GDP 5.4％ 中華信評示警：未來幾季成長恐放緩

中華信評表示，儘管2025年第1季由科技業帶動的經濟成長表現強勁，但美國政府的關稅政策及全球因應關稅的措施所帶來的不確定性，持續為台灣經濟前景帶來壓力。中華信評也提醒，台灣企業未來季恐將面臨6大風險。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華信評今公布「2025 年台灣年中信用展望」，當中指出，儘管2025年第1季由科技業帶動的經濟成長表現強勁，但美國政府的關稅政策及全球因應關稅的措施所帶來的不確定性，持續為台灣經濟前景帶來壓力。中華信評也提醒，台灣企業未來幾季恐將面臨6大風險。

中華信評指出，儘管半導體與其他科技相關產品提前出貨的強勁出口表現，在美國可能加徵關稅的預期下，為經濟成長提供支撐，使第1季GDP與去年同期相較有約5.4%的強勁成長表現。

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中華信評信用分析師林顯勍表示，但台灣主要出口市場所面臨的關稅問題與貿易緊張的不確定性，可能會在未來幾季限制台灣的經濟成長表現。

根據中華信評的報告，受全球經濟不確定性、貿易緊張局勢、地緣政治風險以及中國經濟仍陷入停滯的影響，未來幾季的成長動能可能會放緩。

中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨的主要風險包括：

1、全球貿易：仍不明朗的關稅政策可能將改變貿易流量與供應鏈、降低需求並削弱消費者信心。

2、融資：動盪的資本市場可能會使融資管道受限，而外匯劇烈波動則會衝擊未避險的美元曝險部位。

3、地緣政治：地緣政治緊張局勢升級，衝擊經濟成長與供應鏈並加劇金融市場波動。

4、中國經濟：出口量減少使國內經濟成長與信心受到更大的衝擊,並使影響擴大至全亞太區。

此外，中華信評表示，台灣企業可能面臨兩大結構性風險：

1、氣候變遷：極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本。

2、科技：以及技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。

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