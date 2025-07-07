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中國為何沒有批評川普「大而美」法案 紐時1句話點破「背後考量」

2025/07/07 14:59

中國為美債第三大持債人，紐時解析中國沒有批評川普的「大而美」法案的背後考量。（彭博資料照）中國為美債第三大持債人，紐時解析中國沒有批評川普的「大而美」法案的背後考量。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國川普總統施壓下，美國眾議院通過「大而美」法案，恐使得美國債務在2034年時增加超過3兆美元（約新台幣87.1兆元），這將對中國的持債構成長期風險，但中國卻在公開場合保持沉默。

《紐約時報》指出，中國保持沉默，不公開批評川普，是持「為什麼要阻止敵人犯錯」的心態。現今，避免貿易戰才是中國的當務之急，恐激怒川普並沒有好處，以從中國的角度來看，這項法案與其說是刺激美國經濟成長，不如說可能把華府推向財政懸崖，削弱美國與北京競爭的能力。

對此，上海國際關係學者沈丁立認為，川普力推的這項「大而美」法案，恐將削弱美國實力，可能間接幫助中國再次強大。

文中指出，在過去20年裡，中國作為美國債務的最大持有國之一，從不諱言地批評美國的財政政策，就像父母斥責亂刷信用卡的孩子一樣。在2013年時，美國陷入債務上限僵局時，中國曾敦促華府保護中國的資產，並指責美國人的揮霍性支出引發了2008年全球金融危機。

因此，麻省理工學院經濟學家表示，中國長期以來最關心的問題是美元價值和美國是否會違約這2個層面。近年，中國逐漸減少美國公債的持有量，從十多年前的最高1.3兆美元（約新台幣37.7兆元），降到現在約7500億美元（約新台幣21.7兆元），轉而投資黃金等其他資產。

但現今，北京在與華盛頓的貿易戰陷入脆弱休戰，中國可能認為沒有理由要因公開批評這項法案而激怒川普，北京正努力重振經濟成長，不願承受長期的貿易戰。

相較之下，美國國債的價值並非是中國當下最迫切的問題，更要緊的部分，包括關稅問題，以及川普政府試圖說服其他國家限制對中國的貿易。

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