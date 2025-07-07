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年化配息率上看15％ 00961日均成交量破萬張

2025/07/07 12:55

FT臺灣永續高息ETF（00961）日前公告首次配息，每單位配發0.115元，預計7月16日除息，8月8日發放現金股利。（資料照）FT臺灣永續高息ETF（00961）日前公告首次配息，每單位配發0.115元，預計7月16日除息，8月8日發放現金股利。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕FT臺灣永續高息ETF（00961）日前公告首次配息，每單位配發0.115元，以上週五收盤價9.26元計，年化配息率上看15％，強勢登上配息王寶座，為今年以來高息型ETF最亮眼的表現，也帶動近期日均成交量突破萬張大關，躋身ETF成交量前十大。00961預計7月16日除息，8月8日發放現金股利。

根據MoneyDJ最新統計，上週ETF受益人數增幅榜單中，00961以18.51%的驚人增幅拔得頭籌，富邦日本正2（00640L）則以17.61%的增幅緊追在後。此外，00961也獲得官股法人加碼，上週買超量達4800張，位居官股買盤第3名，僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。

市場分析，市場普遍預期川普的新關稅政策將加劇全球貿易緊張局勢，因此投資人傾向選擇防禦性較高的投資標的，例如高股息ETF，以降低投資組合的波動風險。

00961追蹤的NYSE臺灣ESG高息指數，採用嚴格的市值、流動性、獲利性及ESG評核機制，並透過股利率及ROE成長率決定權重配置，觀察成分股布局，主要聚焦在航運、半導體、金融等高現金流產業，有利於維持長期穩定配息能力。

檢視上週ETF受益人數增幅前十名，除了高股息ETF表現亮眼外，日本、科技創新等主題也吸引資金進駐。其中，主動中信ARK創新（00983A）以13.45%的增幅位居第三，聯邦台精彩50（009804）及元大歐洲50（00660）則分別以11.78%及10.11%的增幅排名第四、五名，顯示投資人布局策略趨於多元化。

市場專家認為，在川普關稅政策未明朗前，預期資金將持續流向防禦性資產，高股息ETF可望持續成為市場焦點。投資人應密切關注國際政經局勢變化，並審慎評估自身風險承受度，調整投資組合以應對市場波動。

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