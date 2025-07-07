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路透：投資人對川普關稅期限反應麻木、冷淡

2025/07/07 12:52

美國總統川普（Donald Trump）設定暫緩施行對等關稅期限將於7月9日屆滿。（示意圖，法新社）美國總統川普（Donald Trump）設定暫緩施行對等關稅期限將於7月9日屆滿。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）設定暫緩施行對等關稅期限將於7月9日屆滿，但投資人對川普關稅期限反應顯得麻木、冷淡。

川普在今年4月2日「解放日」宣布關稅計畫後，設下為期90天的暫緩期，7月9日為川普設定的關稅談判最後期限。

隨著7月9日期限進逼，川普日前表示，他不會延長關稅談判期限，並將發函的形式告知各國最新關稅稅率，關稅將從10%、20%到60%、70%不等，新的關稅將從8月1日起生效。

《路透》報導，面對川普關稅期限，投資人反應顯得既不興奮也不焦慮，反而是對各種已被市場吸收的溫和情境做好準備。

紐約資產管理公司路博邁集團（Neuberger Berman）公司共同投資長布拉澤克（Jeff Blazek）表示，市場對於關稅消息已變得更加坦然與自在，因為市場認為關稅截止日期仍有足夠的『彈性空間』，只要沒有重大意外，就不會因為進一步的關稅消息而動搖，並相信最壞情境已經不太可能出現。

目前為止，川普政府已宣布與英國和越南達成協議，美國和中國也同意暫時降低彼此商品的高額關稅。

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