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丹娜絲影響高鐵 立院經委會停開

2025/07/07 12:03

立院經濟委員會受颱風丹娜絲影響，主席謝衣鳳宣布會議停開。（記者吳欣恬翻攝）立院經濟委員會受颱風丹娜絲影響，主席謝衣鳳宣布會議停開。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院經濟委員會原定今早召開「國家循環經濟之短、中、長期規劃與目標」專題報告。9點12分時，主席國民黨籍召委謝衣鳳表示，今日議程因為受到颱風丹娜絲影響，各地區交通包括高鐵班次都有變動，再加上今天列席經委會的部長都是重要的防災內閣成員，所以今天會議停開。

立法院經濟委員會原定召開「國家循環經濟之短、中、長期規劃與目標」專題報告，並邀請國發會、經濟部長、農業部長、國科會、及環境部等單位首長列席報告並備質詢。

原本9點開始的會議，主席謝衣鳳遲未宣布會議開始，直到9點12分宣布會議開始後，她隨即表示因為今日議程因為受到颱風丹娜絲影響，各地區交通包括高鐵班次都有變動，再加上今天列席經委會的部長都是重要的防災內閣成員，所以今天會議停開。

當時包括國發會副主委高仙桂、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季等官員都已到場，也已有8位立委登記發言，但立委座位尚未有人到場。

據了解，經濟委員會本會期14名委員中，有10名立委來自停班停課縣市，不少人都是高鐵當天來回，確實受到高鐵今日12時前台中到左營區間暫停營運的影響。

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