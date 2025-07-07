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焦點股》友訊：日本新訂單明年出貨 股價平盤震盪

2025/07/07 11:45

友訊取得日本新訂單。（記者王憶紅攝）友訊取得日本新訂單。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠D-Link友訊（2332）今日開小高後，在平盤17.35元震盪，截至11:25，股價暫報17.3元，跌幅0.29%，成交量僅逾1700張。友訊7月2日傳出拿下印度市場訂單後，隔日跳空大漲收黑K。

近期在日本市場傳出好消息，友訊指出，雲端網路管理服務業務，加上支援Wi-Fi 6的無線基地台（Access Point, AP）專案已自今年第二季起出貨，而新拿下的10G Switch交換器專案則將在明年第一季出貨，

友訊指出，與當地SI/ISP業者合作，取得大型集合住宅10G交換器專案，指定採用能支援遠端管理的10G Switch機型DXS-1100-10TP，此批產品預計自2026年第一季開始出貨，首批出貨量1萬台，合約走期最高3年、總出貨預估上看3萬台。

另外，在雲端網路管理服務方面，友訊以Nuclias平台深耕SMB（中小企業客戶）與SOHO市場，今年再度與日本電信龍頭合作，新推出支援Wi-Fi 6的企業級AP機種DBA-X1230P，整合原有Nuclias雲端管理平台訂閱架構，與硬體收入雙軌前進，為客戶提供涵蓋布建、管理、維運等一站式整合解決方案。友訊說，此專案已自今年第二季起出貨，未來一年預計將布建超過1萬個辦公據點，總出貨將達數萬台，反映出整合Nuclias雲端管理平台和硬體網通設備的價值獲得市場肯定。

友訊執行長暨發言人張家瑞說，日本網通市場早期雖由富士通、NEC等本土大廠主導，進入門檻高，但亦高度重視解決方案的穩定性與售後服務，為因應當地對產品規格、遠端管理與布建彈性等需求，友訊科技長年致力於在地化技術支援、產品客製化與雲端管理平台升級，使企業與通訊業者能高效布建穩定可靠的網路架構，逐步打開市佔空間。

友訊自2005年成立日本子公司以來，聚焦企業用戶與電信商客戶。

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