雨季、匯率波動 鮮活果汁-KY6營收年減8.73％

鮮活果汁-KY（1256）公告6月合併營收3.78億元，較去年同期減少8.73％。（取自鮮活官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕鮮活果汁-KY（1256）公告6月合併營收3.78億元，因氣候進入多雨季節，加上受人民幣兌換新台幣的匯率波動影響，使6月合併營收較去年同期減少8.73％，累計1-6月合併營收17.95億元，年減率13.16％。

鮮活表示，6月適逢中國華東、西南及華南多地進入梅雨及雨季，連日降雨影響終端消費熱度，加上受人民幣兌換新台幣的匯率波動影響，使6月合併營收為新台幣3.78億元，較去年同期減少8.73％，若以功能性貨幣（人民幣）計算，6月合併營收為人民幣0.92億元，較去年同期僅略減1.59％。

請繼續往下閱讀...

下半年隨著中國政策面釋出正面訊號，包括消費補貼等措施，期望進一步拉動消費需求上升，進而帶動新茶飲行業市場活絡，鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西４座工廠合計15.5萬噸年產能優勢，透過持續研發及推廣新品與優化產品升級，穩健推進營運成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法