打敗一票中國科技股 ! 台積電正成為「全球資金」追逐焦點 英媒曝原因

台積電吸引全球投資人目光，正成為全球資金的追逐焦點。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街為避開川普重返白宮後所帶來的貿易保護主義風險，資金逃離轉向新興市場，這讓亞洲新興市場成「機會之地」。英媒表示，大多數基金和信託優先考慮亞洲，主要關注中國、印度、南韓和台灣等區域，許多中國科技公司也在名單之列，但最受歡迎的是位於台灣的台積電（TSMC），不但吸引全球投資人目光，也正成為全球資金的追逐焦點。

分析師表示，亞洲的半導體與AI相關供應鏈，正悄悄成為「下一個矽谷」。在這場全球資金的重新洗牌中，台積電不僅是技術核心，更是信心的指標。

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據報導，在美國大選前夕的不確定性中，華爾街資金正在悄悄移動。短短幾個月內，亞洲、歐洲和拉丁美洲的新興市場形象發生了根本性變化，從危險地帶變成了機會之地。

英媒指出，投資人看準的不只是低估值，更關注產業長期結構性的成長潛力。因此，大多數基金和信託優先考慮亞洲，主要關注的範圍包括中國、印度、南韓和台灣。而阿里巴巴、百度和騰訊等中國科技集團也是熱門的持股公司，但最受歡迎的台灣的台積電。

管理資產規模19億英鎊（約新台幣751.3億元）的鄧普頓新興市場信託基金聯席經理賽加爾（Chetan Sehgal）指出，我們持有台積電，其原因是台積電是生成式AI革命的核心，雖然輝達設計晶片，但「實際製造」仍掌握在台積電手中。

專家指出，川普的新關稅政策，恐打擊以出口導向為主的美國企業，面對這樣的「危險地帶」，包括美銀與摩根大通在內的機構資金，已開始增持新興市場資產，尤其是亞洲的科技供應鏈。

統計顯示，2025年迄今，MSCI新興市場指數（該指數涵蓋24個市場）表現，已超越標普500指數。

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