關稅公布在即，台股先嚇趴回測月線（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普開始通知各國未來關稅措施，美國財政部長貝森特還表示，若台灣、歐盟不達成協議，將恢復4月2日關稅，川普當時宣布對台灣課徵的對等關稅稅率是32%，在台灣關稅與川普談定前，台股面臨高度不確定性，外資期貨空單逾5.52萬口，創下史上新高，今日台股賣壓沉重，盤中大跌逾200點，回測月線支撐，OTC指數跌幅逾1%。

啟發投顧副總容逸燊提醒，本週將是關稅談判期限，美國財長表示目標先與10-12個主要貿易夥伴完成談判，其餘100多個小型夥伴則直接通知10%稅率，台股上週下跌165點，全球關稅即將公布使亞股出現避險賣單，外資期貨淨空單維持5.5萬口高檔，月中結算前指數容易受到壓抑，7月中結算後將有台積電（2330）法說，以及美股科技股財報將登場，可留意是否開始出現轉折。

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統一證券指出，雙王大立光（3008）、台積電將於10日與17日舉辦法說，關注台幣升值影響性，惟川普關稅開獎前市場觀望、丹娜絲颱風造成台灣部份地區休假、外資期貨淨空單仍逾5萬口，台美關稅宣布前的不確定性，台股短線上轉為震盪整理格局。

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