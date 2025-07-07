6月海空貨量成長惟台幣升值 中菲行6月營收成長受限

中菲行總經理邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際攬貨業者中菲行 （5609） 6月營收25.52億元，較去年同期成長 5.5%，由於台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.37元升值到今年6月的29.62元，大幅升值8.5%，因此雖然6月份空運貨運量較去年同期成長30%，海運貨運量成長近10%，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。相較於上個月的營業額，雖然台幣兌換美元平均匯率升值增加2.2%，影響營業額的成長，但是6月份營收仍月增9.5%。累計1月至6月集團營收 144.1億元，較去年同期成長20.2%。

中菲行指出，6月空運市場，隨著美國關稅暫緩期即將到期，人工智慧和高科技產品的出口需求不斷上升，亞洲地區市場相當繁忙，運價得以維持。6月海運市場，跨太平洋航線的運力因船公司空班減少，以及增加一些加班船等因素，艙位供給增加，又因為預期美國會加徵高關稅，海運需求已經提前反應，貨主提早出貨，再加上6月淡季因素，運價隨之下跌。亞洲地區的運費基本上則保持穩定，波動不大。

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