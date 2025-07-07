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北北基桃7日正常上班上課 唯獨「這情形」勞工可不出勤

2025/07/07 10:15

勞動部提醒，颱風天是否出勤，需依據勞工原本合理、必經的通勤習慣（記者李靚慧攝）勞動部提醒，颱風天是否出勤，需依據勞工原本合理、必經的通勤習慣（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中颱丹娜絲來襲，北北基桃今（7）日雖正常上班上課，但桃園市的蘆竹區、大園區、新屋區、觀音區卻停班停課。勞動部提醒，颱風天是否出勤，需依據勞工原本合理、必經的通勤習慣，如果通勤途中需經過停止上班上課區域，勞工今日可不出勤，勞動部的原則就是「安全第一」，雇主不可為了要勞工出勤，要求勞工在颱風天變更過往習慣的通勤路線及方式。

勞工颱風天是否出勤，依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」第６條規定，風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長．已通報各機關停止上班，勞工當日未到班，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

對於今日北北基正常上班，但桃園蘆竹區、大園區、新屋區、觀音區卻停班停課，勞工若開車通勤，或是搭乘國道客運行經國道一號往北上，就會經過蘆竹區，這樣今日是不是就可以不出勤？

勞動部主任秘書鄒子廉指出，勞動部的原則就是「安全第一」，勞工颱風天是否出勤的判斷，需以「勞工的習慣」、「合理必經路徑」２大原則判定，例如這位勞工原本就開車上班，路徑會通過國道蘆竹區，但蘆竹區今日颱風假，雇主基於安全原則，還是必須同意雇勞工停班。

鄒子廉指出，如果勞工平日搭乘台鐵上班，但台鐵受颱風影響停駛，勞工也可不出勤，但雇主不能要求勞工自行變更交通方式到班；也不能以「台鐵有通」，要求原本開車的勞工，改乘鐵路上班，只為了避開停班停課的路線。

勞動部強調，事業單位如因營運性質，需特定勞工於天然災害發生時（後）出勤，應事前與勞工約定，包含加給工資、提供交通津貼或交通工具以及其他必要協助。勞動部提醒雇主，如颱風天需要特定勞工上班，務必確保勞工安全，例如安排勞工搭乘計程車上、下班，以確保上、下班途中安全，若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主有給予勞工公傷病假及依《勞動基準法》第59條規定標準給予職業災害補償的義務。

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