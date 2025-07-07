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焦點股》雷虎：自殺式無人機出貨 營收創高

2025/07/07 09:31

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行精準打擊。（雷虎提供）雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行精準打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033）受到營收走高，今日股價跳空開高，早盤中一度攻高到64.5元、漲幅逾7%，截至9:11分，雷虎股價上漲2.2元、暫報62.3元，漲幅3.83%，成交量逾3000張，較前一交易日大增。

雷虎6月營收為1.89億元，年增率72.94%，月增率45.82%，創歷史次高。今年1-6月累計營收為7.5億元，累計年增率17.64%。

市場人士指出，雷虎第2季營收走高，主要是歐美客戶的自殺式無人機訂單，第2季陸續交貨，而此訂單預計第2季底交貨完畢。

雷虎日前與美國Auterion公司簽署MOU，將Auterion先進AI及Autonomy整體解決方案整合至雷虎全系列無人載具，雷虎表示，與Auterion合作，涵蓋空中、陸地及海上應用，旨在提升無人載具運算實力與市場競爭力，合作強化雷虎新世代無人載具AI性能與自主能力。

目前雷虎無人載具的營收占比不高，但雷虎指出，下半年國防預算會增加，機會很多，會盡量爭取。

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