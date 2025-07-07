OPEC+ 8月大增產 油價下挫

OPEC+ 8月大增產，週一油價下挫（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到OPEC+ 8月增產幅度超乎預期，發市場對供應過剩的擔憂，週一（7日）國際油價暴跌逾1%。

布倫特原油期貨一度回測每桶67.33美元，跌1.42%，截至台北時間9點19分，報67.72美元，跌0.85%；而西德州原油期貨一度測65.55美元，跌1.42%，截至台北時間9點21分，報65.97美元，跌0.8%。

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路透報導，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）上週六同意在8月，將石油日產量提高54萬8000桶。

埃文斯能源分析師蒂姆·埃文斯在1份報告中表示，產量增加顯然代表著市場競爭更加激烈，以及對由此導致的價格和收入下降的一定容忍度。

8月份的增幅較OPEC+批准的5月、6月和7月的每日41萬1000桶/以及4月份的13萬8000桶有所增長。

OPEC+ 指出，全球經濟前景穩定、市場基本面健康（包括低石油庫存）是增產石油的理由。

為展現對石油需求的信心，沙烏地阿拉伯週日將其旗艦產品阿拉伯輕原油 8 月價格上調至亞洲四個月最高價。

高盛分析師預計，OPEC+將在8月3日的下次會議上宣佈9月最終增產每日55萬桶。

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