美股「殺豬盤」詐騙案暴增300％ ! FBI曝 「這2處」是最大賊坑

FBI示警，美股「殺豬盤」詐騙案暴增。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦調查局 （FBI） 發布警告稱，犯罪分子透過即時通訊應用程式（App）和社交媒體平台，鎖定美股投資人，並以「拉高出貨」進行投資詐騙數量出現激增。根據FBI數據顯示，今年迄今此類「殺豬盤」騙局的受害案件年增至少300%。

《Forbes》報導，這些俗稱「殺豬盤」的投資騙局案件中，詐騙分子在潛在目標群體中推廣「投資俱樂部」，這些俱樂部通常是AI機器人或虛假帳戶，推廣訊息將受害者引導至這些詐騙集團營運的加密即時通訊應用程式。為了顯得可信，犯罪者可能會冒充合法的券商或知名股票分析師。

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FBI警告，這些詐騙分子秘密控制著大量低價股票，並透過鼓動投資俱樂部成員在數週或數月內持續購買股票，一起合作拉高股價。一旦價格被人為抬高，犯罪分子便拋售其股票獲利，導致毫不知情的投資者在股價暴跌時遭受重大損失。

FBI 的風險警示也詳述一般投資人需警惕的危險訊號，以辨識某項投資提案是否屬於類似的「殺豬盤」騙局。例如，被騙子鎖定的目標人選，可能會突然莫名收到一些投資建議。

警示還指出，騙子可能會鼓動投資者購買一些新上市或新成立公司的低價股票，承諾高回報，甚至誓言補償投資這些公司造成的損失。他們也可能以重大市場變動事件，如政府批准某項法案或公司取得某項突破為由，敦促人們快買進股票。

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