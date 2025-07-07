購車稅務抵免被取消 重創馬斯克！小摩：特斯拉恐失去12億美元利潤

美國總統川普力推新稅改法案，特斯拉恐失12億美元稅收優惠。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的《大而美法案》（Big Beautiful Bill）大規模立法行動，摩根大通（小摩）分析師認為，特斯拉（Tesla）可能面臨高達12億美元（約新台幣348.1億元）的年度獲利損失，這對馬斯克的電動車帝國來說是一大打擊，並延緩美國電動車政策的推進。

據報導，該法案將在今年底前取消特斯拉部分車型，及其他電動車購買者高達7500美元（約新台幣21.7萬元）的稅收抵免，這比原計劃提前了7年。這項稅收改變不僅影響特斯拉車主的購車意願，也可能對公司整體營收帶來實質衝擊。

請繼續往下閱讀...

除汽車業務外，特斯拉的太陽能與電池部門也強烈批評該法案削弱清潔能源稅收優惠。專家認為，若這些激勵措施被「突如其來地終止」，將嚴重威脅美國的能源自主與電網穩定。

摩根大通分析師指出，這項政策連同參議院通過的另一項針對加州電動車銷售配額的立法，可能合計對特斯拉造成20億美元（約新台幣580億元）的監管相關收入損失。這些變動總計可能威脅特斯拉今年超過60億美元（約新台幣1740.6億元）的稅前獲利預期中的一半。

根據考克斯汽車公司的數據，在拜登時代政策實施後，去年美國電動車銷量成長了7.3%，達到創紀錄的 130 萬輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法