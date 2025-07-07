全球化倒退 ! 經濟學家曝 : 川普關稅加速劃出「三個板塊」

經濟學家研究指出，世界可能會被劃出「三極世界」，分別由美國、中國和歐盟所主導。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕降低貿易壁壘、經濟互賴增強的全球化時代已經開始倒退，而川普關稅加速了這一趨勢，促使盟友質疑美國在世界上的角色。隨著川普的關稅政策加劇去全球化，富國銀行（Wells Fargo）研究認為，世界可能會被劃出「三個板塊」，分別由美國、中國和歐盟主導。

據報導，為了進行分析，富國銀行考察了佔全球GDP97%和全球出口93%的100個國家。該研究指出，川普的關稅可能將世界割裂成為三大貿易集團。

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美國集團涵蓋西半球大部分地區以及亞洲和中東的傳統盟友；2023年，美國集團的GDP約佔全球的一半。中國集團則包括俄羅斯、東亞和中亞大部分地區、非洲主要經濟體、拉丁美洲和中東的一些國家。

歐盟集團則是最小的集團，包含歐盟、英國、冰島、挪威、瑞士、土耳其和烏克蘭。而歐盟和中國集團的GDP分別約佔全球的4分之1。

研究指出，在三個板塊世界裡，每個集團都對集團以外成員徵收 15%的全面關稅。富國銀行使用牛津全球經濟模型估計，2025 年至2029年間，全球實際GDP將增長9.1%，而不是貿易基本自由的基準情景下的11%。

這意味著，全世界在此期間損失了約3.8兆美元（約新台幣110.1兆元）的GD​​P，或一個典型的4口之家損失了約1800美元（約新台幣5萬2185元）。

《紐約時報》日前報導，部分外交政策分析人士說，透過川普總統的行動和言論表明，他可能正在設想一個由三個所謂的大國，包括美國、中國和俄羅斯，各自主宰全球一部分的世界。這將是對19世紀帝國統治風格的回歸。

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