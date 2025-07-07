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台股ETF上半年吸金5626億元居亞洲之冠！彭博：關鍵推手是他們

2025/07/07 10:49

台股ETF上半年吸金5626億元居亞洲之冠！台股ETF上半年吸金5626億元居亞洲之冠！

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股ETF超吸金，今年上半年資金流入194億美元（約新台幣5626億）居亞洲之冠，且比韓國和中國同期資金總和高出21億美元（約新台幣609億元），彭博報導，資金爆增主要是因為台灣散戶逢低買入，並正將美元資產轉向台股，及新台幣強勢升值3大原因所致。

交易員紛紛湧向在臺灣上市的以股票為重點的交易所交易基金，散戶投資者的需求和強勢的當地貨幣推動了資金流入。

根據彭博智庫彙編的數據，在台灣上市的股票ETF今年吸引了超過194億美元的資金流入，居亞洲同類產品之冠，資金流入比韓國94億美元（約新台幣2726億元）和中國79億美元（約新台幣2291億元），總和還要多，台股ETF上半年資產流入幾乎是去年的總流量。

大量資金流入凸顯了台灣散戶投資者日益增長的實力，根據彭博社的數據，雖然台灣的股票今年出現了30億美元（約新台幣870億元）的外國流出，在亞洲排名第4，但台股僅下跌約2%。

除了散戶日益增長的實力外，強勢的新台幣上漲，讓投資人將美元資產轉向台股。

國泰投信董事長張錫表示，當市場拉回時，流入台股股票ETF的資金通常會增加，因為投資者更喜歡逢低買入，隨著投資者將美元資產轉向台股，它們也有所增長。

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