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LTN經濟通》美元落衰 中南海虎視眈眈

2025/07/09 07:04

中國近年來致力於推動「人民幣國際化」。（歐新社資料照）中國近年來致力於推動「人民幣國際化」。（歐新社資料照）

美元佔全球外匯儲備近60%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來致力於推動「人民幣國際化」及「去美元化」，從金融開放、跨境支付，到數位人民幣與大宗商品期貨，而隨著市場對美元的信任降低，中國正擴大人民幣在全球貿易與金融體系中的影響力，增加話語權。

70多年來美元一直是全球貿易和金融主導貨幣，占全球外匯儲備近60%，並在石油和黃金等資產的交易中發揮重要作用，幾乎沒有什麼事物能夠真正威脅到它的地位，但近來，美元指數持續走弱，引發市場對國際貨幣秩序可能出現轉變的高度關注。

川普重返白宮後，大肆推行貿易保護主義政策，面向全球市場無差別徵收高額關稅，且系列關稅政策朝令夕改、毫無邏輯，再加上利率見頂、通膨趨緩，以及市場對美國赤字與財政可持續性的擔憂，嚴重損害了美元作為全球儲備貨幣的「穩定」特性，美元的強勢地位出現鬆動。

在美元出現鬆動同時，由於市場劇烈震盪，今年來多次出現「股債匯」三殺的情況，反觀黃金等避險資產不斷狂漲，充分反應了全球資本對美元不信任的態度。

而5月穆迪下調美國政府信用評級，其中最重要的因素，就是美國債務問題的持續發酵，引發了信用危機。與此同時，中國持續推動推動人民幣國際化，試圖搶下美元的地位。

今年上半年，美元指數暴跌近11%。（彭博資料照）今年上半年，美元指數暴跌近11%。（彭博資料照）

上半年美元指數暴跌近11%

今年上半年，美元指數暴跌近11%，創下自 1973 年以來最差的上半年表現，這波跌勢反映出市場對於川普時不時重啟的關稅戰爭、華府不斷擴大的舉債需求，以及聯準會獨立性在全球經濟關鍵時刻可能遭到侵蝕的擔憂與不安。

面對美元信心下滑，中國積極推動人民幣國際化，今年6月，CNBC指出，中國為擴大人民幣在國際影響力，正計畫放寬外國投資者在期貨市場的限制，設計更多能夠使用人民幣的方式，積極推動以人民幣結算雙邊貿易，加速去美元化的速度。

但「SPAC之王」知名風險投資家、億萬富翁Chamath Palihapitiya表示，儘管美元走弱，但仍能維持其主導地位。他說「美元地位不會改變，除了美國以外的國家都依賴美元，他們不想持有本幣。」

近幾年中國有意提高人民幣的國際地位，藉助一代一路貿易與投資、金磚國家（BRICS）推動使用人民幣交易與結算，以規避美元的主導地位。

此外，前幾年開始，中國試圖與俄羅斯、伊朗等國的部分原油交易採用人民幣結算，公然挑戰美元霸權，而先前有媒體分析，在中國持續推動下，中國有機會成為與美國旗鼓相當的對抗勢力。

中國有意提高人民幣的國際地位。（美聯社資料照）中國有意提高人民幣的國際地位。（美聯社資料照）

北京地緣政治風險疑慮未解

雖然中國崛起速度之快，但就經濟來說，近幾年中國經濟面臨增長放緩的趨勢，儘管官方數據顯示經濟成長仍維持在一定區間，但仍引發各界有造假質疑。

《金融時報》曾預估，中國經濟在2060年前都無法超越美國，而去年英國智庫經濟和商業研究中心認為，中國經濟超越美國的時間會延後到2038年，往後延遲十年。

高盛在2011年的報告書裡預測，中國可在2025年超越美國，但2022年底，報告將數據修正為2035年；富國銀行也將中國超越美國的預估時間延至2042年，甚至有些見解認為，中國絕無法超越美國。

美國跟中國的經濟基本，連帶面影響美元與人民幣的未來。近期人民幣想趁美元走弱之際擴大布局，但市場、專家、外媒，大多數對於人民幣想取代美元並不看好，BCA Research專家Matt Gertken認為中國面臨許多障礙，例如北京金融體系尚未完全開放，仍有透明度與地緣政治風險等挑戰，美元地位仍難撼動。

他說：「即使許多人擔心美國政策的不確定性，且中國不像美國對外國投資者開放大量且深厚的流動資產，北京也未完全解決與其金融市場發展有關的地緣政治風險。」

《經濟學人》直言，對於貿易、跨境投資和外匯交易，美元迄今仍是首選貨幣。（路透資料照）《經濟學人》直言，對於貿易、跨境投資和外匯交易，美元迄今仍是首選貨幣。（路透資料照）

中國尚未展現出一個可靠的替代方案

《經濟學人》直言，對於貿易、跨境投資和外匯交易，美元迄今仍是首選貨幣，即使中國與多國達成部分外貿以人民幣結算，試圖挑戰美元霸主地位，人民幣想取代美元還言之過早。

BCA Research分析師也指出，儘管美國政策的不確定性令市場擔憂，但中國尚未展現出一個可靠的替代方案。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前公布統計顯示，5月份美元的國際支付比重依然高居榜首，比重從4月的49.68%降到48.46%。

中國部分，排名則從3月的第4名、4月的第5名，跌到5月的第6名，5月份總支付金額也較4月減少23.07%。

有分析師認為，4月初以來人民幣受美中關稅戰影響明顯升值，加上關稅戰衝擊出口，導致中國企業傾向使用美元結算，可能也是人民幣支付減少的原因之一。

人民幣國際化喊了10多年，一步步與美元爭搶市場，但分析師直言，預計美元在短期內不會被取代，這是因為目前沒有任何替代品。

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