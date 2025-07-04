三因素助攻！我外匯存底逼近6000億美元 再創新高

外匯存底逼近6000億美元，再創歷史新高。（彭博）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今（4）日公布，截至6月底我國外匯存底達5984.32億美元，逼近6000億美元大關，續創歷史新高，單月大增54.84億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，6月外匯存底增加，主要受到三大因素帶動，分別是外匯存底投資運用收益、匯率因素，以及央行進場買匯調節升值壓力，其中後兩者為主要貢獻來源。

蔡烱民指出，6月外匯市場前半月供需平穩，央行調節力道明顯低於5月，但月底受美元走弱與市場預期變化影響，匯價升勢加劇，央行適度加強買匯力道，以穩定市場秩序。

請繼續往下閱讀...

根據央行統計，美元指數6月重挫2.47%，非美貨幣齊揚，新台幣匯價也單月升值2.72%。蔡烱民分析，美元走弱與市場對美國降息預期升溫、企業數據偏弱、美債殖利率回落至4.2%以下有關；另因美國對等關稅談判傳出進展，也帶動歐美股市上揚，進一步吸引外資匯入，推升新台幣走強。

針對今日新台幣早盤升破28.8元後回落，蔡烱民表示，進入7、8月股利發放旺季，外資匯出股利將對新台幣形成壓力；同時美元反彈、亞幣同步走貶也造成今日台幣轉貶。

針對近期市場一面倒看空美元，蔡烱民分享個人觀察，他直言：「大家都把美元看得太空了」，一致性的市場預期風險非常高。從美國經濟基本面來看，上半年美元貶幅已顯得偏大，尤其4、5月間市場過度炒作美元資產信心低迷，預期明顯偏向單邊。

他指出，近期國際市場開始出現反思聲音，美債殖利率已跌破4.2%，多家外電與投資機構報告也開始調整立場，認為美元可能不至於大幅走弱，市場正在逐步修正對美元的過度悲觀看法。

針對6月30日新台幣重貶7.22角，創下24年來最大單日跌幅，卻在隔天馬上急升回穩、強勁反彈，蔡烱民說明，台灣採用的是管理浮動匯率制度，關心的是實質有效匯率變動，因台幣短期內升幅過快、明顯偏離主要亞幣走勢，為維持匯市秩序與出口商匯率穩定預期，才在尾盤進場調節，穩定市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法