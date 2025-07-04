匯率干擾！世豐6月營收年減10.64％

螺絲大廠世豐6月營收年減超過1成。（記者林菁樺攝，示意圖）

〔記者林菁樺／台北報導〕螺絲大廠世豐螺絲（2065）今日公布今年6月合併營收為1.6億元，月增4.57％、年減10.64％，主要是受到新台幣匯率影響。世豐指出，若扣除匯兌因素干擾，整體接單與出貨動能仍維持穩定表現；未來關注全球總經變化，將強化歐洲及東南亞市場。

世豐累計2025年上半年營收達10.63億元，較去年同期減少10.43％。世豐指出，6月營收雖受到匯率貶值影響，但北美、歐洲地區等市場仍持續對於旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等高附加價值螺絲產品有一定需求，集團中長期營運良好發展。

請繼續往下閱讀...

世豐指出，面對全球總體經濟變數與政策變化，公司持續強化內部體質、加強風險控管機制，世豐密切關注全球總體經濟與區域政策動態，以及歐美主要終端市場的通路變化與消費需求走勢，同時仍不斷深化居家裝修、建築工業等具剛性需求的應用領域，調整銷售與接單策略，並強化歐洲及東南亞等潛力市場的業務拓展力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法