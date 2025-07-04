光陽拚重返銷售王座 推4年「加倍保固」

陽（KYMCO）機車董事長柯俊斌上任後，今天首度現身，重返機車市場冠軍首戰即端出「加倍保固」新品保政策，7月起「光陽全車系噴射電腦元件4年保固」正式上路，打破機車普遍保固2年的慣例。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）機車董事長柯俊斌上任後，今天首度現身，重返機車市場冠軍首戰即端出「加倍保固」新品保政策，7月起「光陽全車系噴射電腦元件4年保固」正式上路，打破機車普遍保固2年的慣例，期重新擦亮金字招牌，重返機車市場冠軍。

KYMCO「全車系噴射電腦元件4年加倍保固」不僅將車廠普遍配置的2年保固加倍，更訴求「可回溯」設定，2025年7月1日起的新購車主、2021年7月1日後購買的原車主都同享全機種噴射電腦元件 （ECU＋節流閥體） 4年保固，用滿滿誠意拉回消費者。

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同時一口氣發表最新車時尚車「小精靈Genie 115」與旗艦跨界黃牌「Xciting X350」，Genie首創國內機車界AI廣告，以及IP角色超萌吉祥物，主張「小輕大省」，是光陽專為女性騎士量身打造的輕移動時尚車。

Xciting X350 搭載 28ps 馬力單缸水冷引擎與 CVT 傳動系統，結合鋁合金倒叉懸吊與高剛性車架，展現都會 × 冒險雙重風格，光陽在重機展也啟動預購價19.8萬元優惠，車展期間購買大型重機還能天天抽iPhone手機。

柯俊斌表示，台灣1,465萬輛機車中，光陽KYMCO就佔了510萬輛，是台灣業界第一名，並連續22年銷售總冠軍的紀錄也是國內機車史上唯一的紀錄。

他上任後，重新調整組織、產品策略與市場目標，將集中資源於全球產品規劃，逐步汰換「無效車款」並簡化商品規劃流程，持續觀察市場變化，務實設定年度銷量與市佔率目標。

電動機車現階段仍靠燃油機車支撐，電動機車銷售通路得以維持營運是因為背後有油車銷售的支撐，若是純電動機車門市，因無燃油機車支撐，經營較為困難，未來可能考慮輔導轉型為油電合一的銷售模式，以求生存。

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