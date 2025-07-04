關稅掀牌倒數 台幣衝高後重貶1.03角

股匯雙殺！新台幣衝高後回落 重貶1.03角。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等稅稅率將揭曉，市場觀望氣氛轉濃，台北股匯週五雙雙衝高後回落，其中，台股大跌逾百點，新台幣兌美元匯率午後貶勢也進一步擴大，最後收在28.931元、重貶1.03角，台北外匯經紀公司成交量11.08億美元。

本週新台幣匯價波動劇烈，從單日重貶7.22角，到3日強升逾1元，儘管週五翻黑，收在當日最低，但一週來仍升值2.49角或0.86%，週線寫下連4紅。

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受到川普政府「大而美」法案過關激勵，台積電跳空開高直抵1100元大關，帶動大盤指數一度漲逾百點，惟台股衝高後，獲利回吐賣壓隨之出籠，最後下跌165.47點，收在22547.5點，三大法人合計賣超36.21億元。其中，外資買超買超5.55億元。

新台幣匯價同樣也在一早衝高，一舉升破28.8元關卡，以28.792元續寫波段新高，不過隨台股翻黑、新台幣升勢受阻，午後更在美國總統川普宣布4日將寄出通知，最高稅率達70%消息傳開後，市場情緒轉趨保守，匯市午後貶勢加劇，尾盤央行還加踹一腳，使新台幣匯價收在當日最低點。

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