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焦點股》華星光：800GbE光收發模組需求暢旺 爆量上攻

2025/07/04 10:00

圖為華星光簡報資料。（記者王憶紅攝）圖為華星光簡報資料。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠華星光（4979）今日股價開高震盪，盤中一度攻上195.5元、漲幅超過6%，截至9:40分，股價來到192元，上漲9元，漲幅近5%，成交張數爆出逾2.5萬張。

AI需求強勁，資料中心內的頻寬亦受算力提高而推升、加上矽光解決方案更趨成熟以及EML（電吸收調變雷射器）產能擴張等原因，法人預期，800GbE光收發模組需求量將從2024年的1000萬顆，成長到2025年約1700萬顆，2026年有望倍數成長到約3500萬顆，預期800GbE光收發模組相關零組件供應商、800GbE矽光模組相關零組件供應商，已及800GbE交換器相關供應商可望受惠。

法人表示，市場對800GbE光收發模組展望調升的原因中，也包含部分光收發模組廠商致力於推動矽光解決方案，基於矽光解決方案採用連續波雷射（CW laser）搭配調製器（modulator）之作法，與EML搭配數位訊號處理器（DSP）的做法有所不同，因此不受DSP（數位訊號處理器）晶片製程帶來的地緣政治隱憂，及EML短缺影響，矽光方案在光收發模組廠商的積極推動下，滲透率將於2026年進一步提升，華星光可望額外受惠矽光滲透率提升。

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