失業不是最可怕的 ! MIT經濟學家 :「這事情」才是AI最恐怖的威脅

美國麻省理工教授警告，AI真正的威脅，並不是工作機會消失，而是人類技能價值的崩解。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI快速發展，許多人擔憂失業潮即將來襲，取代數百萬工人，但美國麻省理工大學（MIT）教授、知名經濟學家戴維·奧托（David Autor）卻指出，AI真正的威脅不是讓工作機會消失，而是人類技能價值的崩解。

戴維·奧托警告，若未加以引導，AI可能讓社會呈現電影「瘋狂麥斯」情境，即「人人都有工作，但薪水微薄，並為剩餘資源進行競爭」。

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《商業內幕》指出，「瘋狂麥斯」的比喻，取自一部反烏托邦電影系列，該電影的背景設定是，在物質匱乏和不平等的後崩潰世界。這體現了戴維·奧托的擔憂，人工智慧可能會將財富和權力集中在頂層，而讓大多數工人爭奪剩餘的財富。

他認為，AI不會讓我們無工作可做，而是讓許多曾經有價值的技能變得泛濫、不值錢。舉例來說，打字員、工廠技術人員或計程車司機，曾是需高度技能的穩定工作，卻因技術進步被取代或降級。

但這不意味著人們會失業，相反的許多人可能會轉入薪資較低的服務業工作，例如餐飲服務、清潔、保全等，上述工作所需要得培訓少且薪資微薄。

戴維·奧托強調，AI的雙面性在於：它可能讓專業人才脫離重複性工作，專注於更高層次的任務；但若設計不當，也可能只留下最後一哩路的瑣事，把專業化完全消解。

根據Salesforce5月研究預測，隨著AI導入速度加快，未來兩年內約有23%的員工將被重新分配職位，即便留任者也將面對職務內容的大幅改變。科技領袖則越來越重視員工的適應力、創造力與與AI合作的能力，而非僅仰賴技術專長。

《商業內幕》指出，戴維·奧托的擔憂，已反映在企業界。戴維·奧托呼籲，社會應該「有意識地設計AI」，使其能成為幫助勞工的工具，特別是在醫療、教育與有意義的工作領域。「未來不是預測問題，而是設計問題。重點在於我們能否做出正確的集體選擇。」

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