川普10月訪中？彭博曝商務部邀約美企CEO陪同（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普10月出訪中國？彭博報導，據知情人士透露，商務部正在與企業高層接觸，籌劃今年一起陪同川普訪問中國。

彭博報導，知情人士說，商務部正在打電話，以衡量一些美企執行長的興趣，由於討論是私下的，他們被允許匿名。目前尚不清楚有多少公司領導被要求參加，或者是否有人確認參加。

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一些人士表示，此次訪問是計畫在10月下旬，屆時亞太經合組織（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會將在韓國與東南亞國家聯盟（Association of Southeast Asian Nations）在馬來西亞主辦的另1場領導人峰會相繼舉行。美國總統通常會同時參加這兩個會議。

白宮新聞秘書卡萊維特 （Karoline Leavitt） 在被要求置評時表示，目前尚未安排訪問中國。美國商務部拒絕置評。

知情人士表示，目前還不確定川普是否會訪問中國，因為這個想法在1個充斥著對華鷹派人士的政府內部面臨反對，他們贊成對北京採取更強硬的立場。

不過，早期的宣傳凸顯了川普如何試圖利用他的總統任期為美國公司爭取交易，並為美國產品爭取新市場，儘管他的關稅議程激怒了盟友，讓金融市場感到不安。

在他今年的首次重要出國訪問中，他訪問了沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國等海灣國家，在來自金融、技術和製造業的高層陪同下，宣佈了數十億美元的新交易，涵蓋能源、人工智慧、晶片、航空航太、體育和其他領域，以展示美國企業的實力。

與川普一起進行那次旋風式訪問的人包括貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）、Palantir執行長卡普（Alex Karp）和與輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）等。

知情人士稱，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正在籌劃可能的北京之行類似陣容，川普、中國國家主席習近平和一同參訪的美企高層可能會宣佈投資和購買交易。

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