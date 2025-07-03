不爽被一帶一路害到破產 斯里蘭卡1招氣死北京？

斯里蘭卡可倫坡造船廠出售股權給印度國有造船廠。示意圖。（圖取自可倫坡造船廠官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一帶一路國家斯里蘭卡掉入中國債務陷阱，2022年爆發債務違約，經濟崩盤，最具戰略意義的深水港-漢班托塔港也因貸款壓力，被迫將經營權割讓給中國99年。印度則對斯里蘭卡伸出援手，給予40億美元金援，2國關係深化，近日斯國最大造船廠-可倫坡造船廠（Colombo Dockyard）也將51%的股權賣給印度國營軍艦製造商-馬薩岡造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders），此舉被認為印度展現對印太地區的雄心，遏制中國野心。

《南華早報》3日報導，可倫坡造船廠是斯里蘭卡政府領先的船舶建造和維修公司，該公司每年為200多艘船舶提供服務，可處理載重噸位高達12.5萬噸的船舶，客戶和政府合約遍布亞洲和非洲。

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可倫坡造船廠位於可倫坡港，是斯里蘭卡最大的造船廠和上市公司，營運已有五十多年。該公司先前由日本尾道造船廠擁有，近幾個月陷入財務困境，最終將多數股權賣給印度國企。

馬薩岡造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders）收購斯里蘭卡可倫坡造船廠51%股權。（圖取自馬薩岡造船廠X帳號）

馬薩岡造船廠近日宣布，將以5296萬美元（約台幣15.3億）收購可倫坡造船廠51%的股份，預計該交易將在未來六個月內完成。馬薩岡造船廠發表聲明，強調此交易將標誌著該公司首次國際收購案，將使其在印度洋地區一條重要的海上走廊獲得「戰略立足點」。

報導說，此收購案凸顯印度展現出其在印太地區日益增長的海上和造船業雄心，分析人士亦稱，此次收購將擴大印度在周邊地區以及全球其他地區的海上影響力。

報導提及，此前，中國和印度一直在爭奪斯里蘭卡及整個印度洋地區的影響力，該地區因航運走廊繁忙而具有戰略意義。中國透過招商局港口控股與斯里蘭卡港務局簽訂為期 99 年的租約，持有漢班托塔港 85% 的股份。

喬治城大學助教錢德拉（Uday Chandra）說，這次收購表明，印度以中國熟悉的方式展現全球雄心，此交易本身並不單純為了抗中，而是印度在其鄰國日益增長的雄心，並延伸到西亞、中亞和東南亞以及非洲和通往歐洲的中東走廊。

錢德拉稱，斯里蘭卡新政府肯定會重新平衡與印度和中國的關係，「我認為這與其說是反中舉措，不如說是再平衡行動」。專門研究南亞政治的倫敦作家德布薩卡 （Priyajit Debsarkar） 表示，印度此舉將為中國在該地區的投資開闢一條替代方案。

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