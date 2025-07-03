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街口支付交易案判無效 泰山假執行追36億受挫 北院：依法處理中

2025/07/03 17:51

泰山前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元街口支付。（業者提供）泰山前董事長詹景超任內以36億元買下街口支付4成股權，遭台北地方法院判決交易無效，命令街口需返還35億9580萬元街口支付。（業者提供）

〔記者張文川／台北報導〕泰山公司前董事長詹景超於卸任前主導以36億元買下「街口支付」的4成股權，泰山公司提告，台北地院今年5月判決交易無效，街口應返還近36億元投資款，並准予假執行，但最近泰山進行假執行時，竟發現街口的相關帳戶近乎歸零，36億元早已被移轉消失；對此，台北地院表示，相關執行程序皆依法處理中。

泰山表示，本週已向法院遞狀，聲請要求街口金融科技公司，應於限期內陳報財產，否則不排除進一步向法院聲請管收街口的負責人胡亦嘉。

據了解，泰山提告後，並未聲請假扣押，而是一審勝訴後才聲請假執行。據法界律師指出，為了防止被告脫產，民事原告和其代理人於提告時，若有勝訴把握，建議一併聲請假扣押，以保全對方的財產不被移轉，若等到判勝訴後才持判決書聲請「假執行」，或等到勝訴確定後再聲請「強制執行」，都恐曠日廢時，使對方有充裕的時間移轉財產、脫產。

泰山公司於2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超為阻止市場派龍邦集團爭奪主控權，而賣掉轉投資的全家便利商店股權，轉而以近36億元買進「街口支付」4成股權。

2023年5月泰山經營權易手，新經營團隊向台北地檢署告發詹景超涉掏空公司，涉嫌證交法特別背信罪；同時提民事訴訟，主張泰山與街口支付的交易案無效，並請求返還投資款。

北院今年5月13日宣判，判街口必須返還35億9580萬元，以及5%年息，並准許泰山於繳交11億9860萬元擔保金後，啟動假執行。

詹景超今年5月22日因涉嫌炒作股票，被台北地檢署搜索、約談，訊後以800萬元交保，泰山同日即持北院聲請假執行。

但法院向銀行調閱街口去年度的相關帳戶資金、股息、利息等所得，結果銀行函覆卻是有5個帳戶假執行未果，有的帳戶已結清、幾無往來、甚或存款不足千元。

而當初交易後，泰山匯入街口公司的台新銀行帳戶的36億元，也全數被轉走，泰山經營團隊正循法律途徑，向街口及其負責人胡亦嘉追討。

相關新聞請見︰

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