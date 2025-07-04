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遺產糾紛曝光海外存款 這樣做可以免罰

2025/07/04 07:00

高雄國稅局表示，海外資產應併計遺產總額申報。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，海外資產應併計遺產總額申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人常透過海外投資迅速累積財富，當繼承事實發生時，海外資產應併計遺產總額申報。財政部高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，經常居住我國境內的國民死亡時遺有財產者，應就其在境內及境外全部財產課徵遺產稅。因此，被繼承人為我國國民，若生前將資金匯往海外銀行帳戶，當繼承事實發生時，其海外存款仍屬被繼承人的遺產，應計入遺產總額申報遺產稅。

舉例說明，甲君於2024年12月20日死亡，繼承人乙於2025年3月14日完成遺產稅申報，申報遺產總額1800萬元，僅含國內不動產、存款及股票；隨後繼承人間因財產分配產生爭議，繼承人丙主動提供甲君持有的香港銀行帳戶折合新台幣約800萬元的存款資料，經國稅局查證屬實，並因申報期限尚未屆滿，輔導其完成補報。

高雄國稅局呼籲，納稅義務人應於被繼承人死亡之日起6個月內辦理遺產稅申報，或具有正當理由於期限屆滿前申請延長3個月，繼承人申報後若發現遺漏，應於法定期限內補報，逾申報期限如遭檢舉或稽徵機關查獲者，將依法裁罰。民眾若有疑義，可撥打免付費服務電話「0800-000-321」，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」查詢。

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