晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Threads成詐騙廣告溫床 數發部納管、9/15生效

2025/07/03 17:39

Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台。（路透社）Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台，今年開放廣告版位後，陸續出現詐騙廣告案例，外界關切Threads是否也能被《詐防條例》納管，負擔防詐的義務。數位發展部今天宣布正式將Threads納入管理，並於9月15日生效，這意味著Threads必須依法落實廣告實名制。

數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。自去年9月起，數發部共接獲Threads涉詐通報1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。

Threads自今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台的定義，且平台在我國使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台的廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，因此公告新增 Threads到納管的網路廣告平台名單。

考量新增納管的平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，數發部要求Threads限期在今年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。

數發部去年公告「符合一定規模之網路廣告平台業者名單」，已納管Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及TikTok等4家業者、共6個平台。本次新增Threads平台，未來數發部將滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財