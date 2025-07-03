Threads成詐騙廣告溫床 數發部納管、9/15生效

Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台，今年開放廣告版位後，陸續出現詐騙廣告案例，外界關切Threads是否也能被《詐防條例》納管，負擔防詐的義務。數位發展部今天宣布正式將Threads納入管理，並於9月15日生效，這意味著Threads必須依法落實廣告實名制。

數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。自去年9月起，數發部共接獲Threads涉詐通報1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。

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Threads自今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台的定義，且平台在我國使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台的廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，因此公告新增 Threads到納管的網路廣告平台名單。

考量新增納管的平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，數發部要求Threads限期在今年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。

數發部去年公告「符合一定規模之網路廣告平台業者名單」，已納管Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及TikTok等4家業者、共6個平台。本次新增Threads平台，未來數發部將滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布。

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