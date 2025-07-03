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力挺半導體！土銀統籌強茂40億永續聯貸案 超額認購157％

2025/07/03 16:47

強茂董事長方敏清（左）、土銀總經理張志堅（中）與強茂集團總裁方敏宗（右）完成簽署聯貸案授信合約。（土銀提供）強茂董事長方敏清（左）、土銀總經理張志堅（中）與強茂集團總裁方敏宗（右）完成簽署聯貸案授信合約。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為響應政府「五大信賴產業」願景，金融業齊力支持半導體產業發展。在土地銀行統籌主辦下，強茂公司5年期新台幣40億元永續績效連結聯合授信案今（3）日完成簽約，總計9家本土銀行參與，最終超額認購比率達157%，展現銀行團對強茂經營實力的高度肯定。

土銀表示，強茂此次聯貸資金將用於償還金融機構借款，以及補充中長期營運資金。土銀除擔任統籌主辦暨額度管理銀行外，元大銀行、合作金庫與第一銀行共同主辦，其他參貸行庫則包括國泰世華、華南、兆豐、彰銀、上海商銀及台灣銀行，陣容堅強。

強茂集團是台灣最大的功率半導體元件製造商，具備從設計、晶圓製造到封裝測試的垂直整合能力，產品廣泛應用於消費電子、車用、工控、電源、網通與運算等領域，客戶遍布全球。

為因應未來趨勢，強茂鎖定三大發展方向，包括深化車用市場、拓展電源應用，以及積極布局AI領域。目前車用產品已占集團營收三成以上，並成功打入特斯拉、比亞迪、博世、馬牌等國際Tier 1大廠供應鏈；隨著全球AI伺服器與AI PC需求升溫，強茂相關產品也持續展現成長動能。

作為百分之百國營的土地銀行，此次統籌授信案正是金融體系力挺「MIT半導體」的具體行動。土銀指出，為配合行政院「五大信賴產業」政策，金融業將攜手推進台灣成為全球半導體全供應鏈主導者，目標至2028年帶動2.6兆元新增產值，進一步鞏固台灣在全球產業鏈中的領先地位。

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